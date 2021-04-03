لتجنب سيناريو رأس السنة... لبنان يفرض حظرا للتجول التام ابتداء من اليوم

دبي - محمود عبدالرازق - وأصدرت مديرية الأمن اللبناني بلاغا، جاء فيه أنه "تزامنا مع عطلة عيد الفصح المجيد، وللحد من خطر انتشار وباء "كورونا"، سيتم منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات خلال الفترة الممتدة من الساعة 5:00 من فجر يوم السبت 03-04-2021، لغاية الساعة 5:00 من فجر يوم الثلاثاء 06-04-2021، ماعدا القطاعات المستثناة من قرار الإغلاق الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث"، وفقا لما نقلته وزارة الإعلام اللبنانية.

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وجاء قرار الإغلاق هذا تفاديا لتكرار سيناريو عيد الميلاد وعيد رأس السنة، بعد فتح البلاد ما أدّى إلى ارتفاع كبير في عدد إصابات "كورونا" بشكل لم يشهده لبنان سابقا.

ودعت المديرية العامة للأمن اللبناني المواطنين اللبنانيين "الالتزام التام بمضمون هذا القرار وعدم مخالفته، حفاظا على السلامة العامة، كما طلبلت منهم عدم التردد بالإبلاغ عن أي مخالفة يشاهدونها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 112 في الحالات الطارئة، أو إرسال شكوى موثقة بالمخالفة (صورة أو مقطع فيديو)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها".