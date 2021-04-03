شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. رياح واتربة فى السعودية ومائل للحرارة فى الكويت وصحو فى الامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت درجات الحرارة فى منطقة الخليج اليوم الستب حيث تستمر نشاط الرياح والاتربة فى السعودية وعلى ان يكون مائل للحرارة وغائم جزئيا فى الكويت، وصحو بوجه عام فى الامارات.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم والرياض ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها، وسماء غائمة جزئيًا على وسط وشرق وغرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل الى 55كم/ساعة على الجزء الأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الكويت

وفى الكويت يكون الطقس اليوم السبت مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 22 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار .

وفى المساء يكون معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .

الامارات

وعن طقس الامارات توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ومائلا للحرارة نهاراً، ومغبرا غرباً في المساء والليل، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية والساحلية الشمالية.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة السرعة خاصةً على البحر غرباً مثيرة ومحملة بالغبار، جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 30، تصل إلى 45 كم/س.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب مساءً غربا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:06 والثاني عند الساعة 04:35 والجزر الأول عند الساعة 11:15 والثاني عند الساعة 22:13.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:37 والثاني عند الساعة 01:34 والجزر الأول عند الساعة 07:48 والثاني عند الساعة 20:24.