شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 1623 إصابة جديدة بكورونا و1233 فى الكويت و581 بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تونس 1623 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و47 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها إلى أن إجمالى عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 218376، فيما بلغ مجموع الوفيات 8890.

كما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند أمس الجمعة تسجيل 1233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 234754 حالة، فيما سجلت 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة حتى الآن 1327.

وأضاف الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه تم تسجيل 1384 حالة شفاء من الاصابة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 219257 حالة. وأوضح أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 241 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14170 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية أمس الجمعة تسجيل 581 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا، وارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات والوفيات الجمعة مقارنة بحصيلة يوم الخميس، حيث تم تسجيل 579 إصابة و7 وفيات.

المغرب يسجل 581 إصابة جديدة بفيروس كورنا و10 وفيات

وتشير بيانات وزارة الصحة المغربية إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 497 ألفا و257 حالة، بينما بلغت حصيلة الضحايا 8835 حالة. وتعافت 513 حالة جديدة ليبلغ إجمالي التعافي 484 ألفا و224 حالة.