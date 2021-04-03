شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يستقبل نظيره السويسرى ويعقدان مؤتمرا صحفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس، سيزور بغداد اليوم السبت. وقالت الوزارة فى بيان: "وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس سيزور بغداد السبت، وسيعقد لقاء ثنائيا ومؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي فؤاد حسين".

والأربعاء الماضى التقى رئيس دائرة أوروبا بالخارجية العراقية، السفير عبد الكريم طعمة مهدي كعب، السفير السويسري المعتمد لدى العراق والمقيم فى عمان، لوكس كاسر، في مقر الوزارة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى المسائل ذات الاهتمام المشترك، وأهم الزيارات لكبار المسؤولين السويسريين إلى بغداد.