شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة حقوقية ترصد 36 انتهاكًا للاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت منظمة حقوقية دولية 36 انتهاكاً إسرائيلياً بحق صحفيين في الأراضي الفلسطينية خلال مارس الماضي.

وقالت لجنة "دعم الصحفيين" (غير حكومية) مقرها جنيف، في بيان على موقعها الإلكتروني امس الجمعة، إنها رصدت خلال الشهر المنصرم، 36 انتهاكاً إسرائيلياً بحق صحفيين في فلسطين.

وشملت الانتهاكات وفق المنظمة ، "الاعتداء على 5 من الصحفيين في مدينة القدس المحتلة. وأضاف البيان، أن الانتهاكات الموثقة تضمنت كذلك "اعتداء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين على طواقم صحفية خلال تغطيتهم فعاليات مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية".

وشملت الانتهاكات أيضا "اعتقال 3 صحفيين وإبعادهم عن المسجد الأقصى، واستدعاء 9 للتحقيق، وتجديد قرار الاعتقال الإداري لصحفية، وحكما بالسجن لمدة 10 أشهر على صحفي، وتأجيل محاكمة لآخر".

كما وثقت اللجنة " 9 حالات منع صحفيين من ممارسة عملهم، وحالتي تهديد، و3 حالات مصادرة وتحطيم معدات، وحالة دفع غرامة مالية".

وتُعرف "لجنة دعم الصحفيين" (JSC) نفسها عبر موقعها الإلكتروني، بأنها منظمة مهنية وحقوقية غير حكومية وغير ربحية، تأسست عام 2016 من قبل إعلاميين لتُدافع عن حقوق الإعلاميين والصحفيين.