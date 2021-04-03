شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة قاضى محاكمة صدام حسين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقًا لمجلس القضاء الاعلى العراقى توفي القاضي محمد عريبي الخليفة، 52 عامًا، في مستشفى ببغداد حيث كان يعالج من مضاعفات فيروس كورونا.

تخرج عريبي في كلية الحقوق في جامعة بغداد عام 1992 وعين قاضيا عام 2000 بموجب مرسوم جمهوري.

واشتهر بعد أن تم تعيينه قاضي تحقيق في محاكمة صدام ونظامه في أغسطس 2004.

وتولى لاحقًا منصب كبير قضاة محاكمة صدام بتهمة الإبادة الجماعية، والتي شملت أيضًا ابن عم صدام علي حسن المجيد، المعروف باسم على الكيماوى وخمسة متهمين آخرين في تهم تتعلق بأدوارهم في حملة 1987-1988 الدموية ضد الأكراد، والمعروفة باسم حملة الأنفال.