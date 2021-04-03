شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى بجنوب السودان ينفى ما نشرته بعض وسائل الإعلام والجزيرة حول دعمه إثيوبيا في بناء سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نفى مناو بيتر، وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول دعمه لموقف إثيوبيا في بناء سد النهضة بالشكل الحالي.

نفى مناو بيتر، وزير الموارد المائية و الرى بدولة جنوب السودان، ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول دعمه لموقف إثيوبيا فى بناء سد النهضة بالشكل الحالي، كما نفى وزير الري بدولة جنوب السودان كذلك، ما تداولته الجزيرة .

وشدد على أن هناك 4 مبادئ أساسية للقانون الدولى تحكم المياه، أولها هو الاستخدام العادل والمعقول للمياه العابرة عبر الدول، والمبدأ الثانى هو عدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى المشتركة فى المورد المائية، والمبدأ الثالث هو الإخطار المسبق من قبل الدولة التى تنشئ المشروع، والمبدأ الرابع هو التسوية السلمية لأى نزاع حول المياه.

وشدد على أن جنوب السودان دعا مصر لحل عادل ومرض وملزم للأطراف الثلاثة، مؤكدا أن مصر والسودان غير رافضين للمشروع فى حد ذاته، لأن المشروع قائم بالفعل، لكن النقطة الخلافية هى كيفية الملء والتشغيل وتحقيق شرط عدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى.

وأكد أن الاتحاد الإفريقى شعاره هو الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقى وهو يتولى الآن الوساطة بدعم من أميركا والاتحاد الأوروبي.

واختتم حديثه بأن التصعيد الإعلامى غير مطلوب الآن والتصريحات المضادة وتحريفها لا تخدم الغرض، مؤكدا أن موقف بلاده مواز لكل الدول للتوصل لاتفاق مرض وملزم قانونيا، لافتا إلى أن العلاقات مع الدول الثلاث جيدة.

ونفى وزير الرى بدولة جنوب السودان أيضا، ما تداولته الجزيرة ويروج له الإعلام الإثيوبى بشأن الموافقة على التوقيع على الاتفاق الإطارى للدول الثلاث بمجرد تشكيل برلمان جنوب السودان، ويتم الآن دراسة الموقف فقط دون إبداء للرأى حتى الآن.