شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على توقعات طقس اليوم بمناطق المملكة ودرجات الحرارة العظمى والصغرى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت -بمشيئة الله تعالى-، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم والرياض ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها.

سماء غائمة

كما توقع المركز سماء غائمة جزئياً على وسط وشرق وغرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة، تصحب برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

حالة البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل إلى 55كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

ويتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت