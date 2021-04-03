"ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف المغرب الائتماني

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الوكالة، في بيان نشرته وكالة "رويترز"، أنه تم تخفيض تصنيف المغرب من "BBB-/A3"، إلى "BB+/B".

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وأرجعت الوكالة تخفيضها لتصنيف المغرب، إلى تضاؤل الحيز المالي والنظرة المستقبلية المستقرة.

وقالت "ستاندرد آند بورز": "خفض تصنيف المغرب، يعكس نظرة الوكالة لتدهور وضع الميزانية في البلاد".

وتابعت بقولها "النمو الاقتصادي في المغرب في الفترة 2021-2024، سيدعمه التركيز الاستراتيجي للحكومة على تسريع التعافي الاقتصادي".

واستمرت بقولها "النظرة المستقبلية المستقرة للمغرب، تعكس التوقعات بأن التعافي الاقتصادي وإصلاحات الاقتصاد والميزانية ستساعد في تحقيق التوازن مقابل الضغوط المالية".

واستدركت بقولها "الزيادة في الضمانات الحكومية بالمغرب، تتسبب في زيادة كبيرة للالتزامات المحتملة، وهو ما قد يفاقم الضغط على الميزانية".