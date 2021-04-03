"كرس حياته لإنصاف العراقيين من جلاديه"... الموت يغيب قاضي محاكمة صدام حسين

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر مصدر طبي لموقع "السومرية نيوز" أن عريبي توفي إثر مضاعفات مرض (كوفيد-19)، وكان أحد قضاة محاكمة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، بعد اعتقاله من جانب القوات الأمريكية في عام 2003.

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ونعى مجلس القضاء الأعلى العراقي، محمد عريبي في بيان قائلا إن "القاضي الشجاع محمد عريبي كان من أبرز القضاة اللذين يتحلون بكافة الصفات الايجابية للقاضي المثالي وأبرزها شجاعته في التصدي لمحاكمة رموز النظام الدكتاتوري السابق لذا سوف يبقى خالدآ في نفوس العراقيين بشكل عام والقضاة بشكل خاص".

كما نعى رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، الراحل محمد عريبي، في بيان صادر عن مكتبه جاء فيه: "بكل حزن والم، نعزّي الشعب العراقي الكريم، برحيل القاضي الفاضل الاستاذ محمد عريبي الذي غادرنا الى دار البقاء متأثرا بمضاعفات الاصابة بفايروس كورونا"، بحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وتابع الكاظمي في بيانه: "كما نتقدم ببالغ العزاء الى ذوي القاضي الراحل ومُحبيّه وعائلته الكريمة. لقد كرس الراحل حياته في سبيل وطنه، وفي سبيل القانون وإحقاق الحق وخدمة العدالة، وإنصاف الشعب العراقي من جلّاديه".

وأضاف البيان: "بالرغم من المتابعة الحثيثة التي أولتها الكوادر الصحية، وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمتابعة حالة القاضي الراحل، إلّا أن يد المنايا كانت أسرع، ولا رادّ لقضاء الله".