شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في المغرب تصل لـ331082.. وتونس تبلغ 8890 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاحا ضد فيروس (كورونا) المستجد بلغ 4 ملايين و331 ألفا و82 شخصا.

وأضافت الوزارة في بيان أن 1838 شخصا تلقوا اللقاح خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن 3 ملايين و840 ألفا و569 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح (استرازينكا) المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح (سينوفارم) الصيني.

في السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و890 حالة.

وأوضحت الوزارة -في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1623 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 256 ألفًا و931 حالة، كما تم تسجيل شفاء 449 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 11 ألفا و831 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 336 حالة، إلى جانب 109 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.