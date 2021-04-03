شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 2963 حالة بكورونا.. وسمير جعجع يعلن إصابته بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة اللبنانية 2963 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 474 ألفا و925 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان، إلى تسجيل 60 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 6 آلاف و346 حالة، في حين يرقد 925 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 253 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت أن عدد الفحوص المخبرية، التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21 ألفا و489 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

من جانبه أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إصابته بفيروس (كورونا).

وقال جعجع -في بيان- إنه شعر بعوارض طفيفة عقب مشاركته في احتفالية أسبوع الآلام (وفق التقويم الغربي) التي نُظمت في المقر العام لحزب القوات اللبنانية، الأمر الذي دعاه إلى الخضوع للفحص المخبري (بي سي آر) بعدما استمرت العوارض لمدة 3 أيام متواصلة، حيث جاءت نتيجة الفحص إيجابية لتكشف عن إصابته بالفيروس.

وأكد جعجع أنه بصحة جيدة للغاية، وأن العوارض الطفيفة للإصابة بفيروس كورونا بدأت بالزوال، داعيا جميع من شاركوا في الاحتفالية إلى الخضوع لفحص (بي سي آر) للاطمئنان على صحتهم.