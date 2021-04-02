شكرا لقرائتكم خبر عن أخفوها بإحدى المزارع.. «شرطة المدينة»: القبض على 3 وافدين امتهنوا سرقة بطاريات الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة من القبض على عمالة وافدة امتهنت سرقة بطاريات شركة الاتصالات، حيث بلغ أعداد البطاريات التي سُرقت 14 بطارية.
وأوضح “سناب الداخلية”، أن العمالة الوافدة قامت بإخفاء المسروقات بإحدى المزارع، وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي بقيمة 12.265 ألف ريال.
وتبين أنهم 3 وافدين من الجنسية البنجلادشية، وجاري استكمال، إجراءات الاستدلالات الأولية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.
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