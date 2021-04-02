شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «انستقرام» بشأن رسائل تتيح للهاكرز اختراق حسابك.. وتكشف عن الحل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

حذرت شركة انستقرام، مستخدميها من رسائل تضم منشورات تدعي أنها من الشركة، والتي صممها هاكرز للوصول الكامل إلى حساباتهم.

ووفقاً لصحيفة إكسبريس البريطانية، فقد قالت الشركة في منشور لها: “إذا تلقيت رسالة مباشرة أو رسالة بريد إلكتروني تدعي حدوث انتهاك لحقوق الطبع والنشر على حساب الوسائط الاجتماعية الخاص بك فكن حذرًا، فمن المؤكد أنها عملية احتيال خطيرة”.

وأضافت الشركة: “تشير الرسالة الزائفة إلى أن المستخدمين انتهكوا حقوق الطبع والنشر، ويجب عليهم تقديم ملاحظات أو مواجهة فقدان حساباتهم بشكل دائم، ويتبع هذا التحذير المقلق رابط مزيف إذا تم النقر عليه، يأخذ المستخدم إلى صفحة ويب مزيفة حيث يتمكن المتسللون من سرقة أسماء الحسابات وكلمات المرور”.

ونصحت الشركة جميع المستخدمين بتشغيل المصادقة الثنائية، مما يعني أنك ستحتاج إلى تلقي رسالة نصية قبل أن يقوم شخص ما بتسجيل الدخول إلى حسابك على جهاز جديد، وستتضمن الرسالة رمزًا فريدًا يجب كتابته بعد ذلك قبل الحصول على حق الوصول إلى الحساب.”