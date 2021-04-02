الجزائر... 21 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لقناة الجزائرية، فإن إحصائيات الوزارة خلال الـ 42 ساعة الأخيرة، أن 25 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت ولايتان أزيد من 10 حالات.

وأكدت الوزارة أنه في الوقت الحالي يوجد 16 مريضا على مستوى العناية المركزة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 125 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة و3 حالات وفاة، فيما جلت97 حالة شفاء.

وأشار بيان الوزارة إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 117.429 حالة، من بينها 125 إصابة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81.729 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 3.099 حالة.