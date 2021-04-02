شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الليبية تشارك في اجتماع اللَّجنة المديرة لمبادرة 5 + 5 دفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة الدفاع الليبية اليوم الجمعة، في الاجتماع الثاني والثلاثين للَّجنة المديرة لمبادرة 5 + 5 دفاع الذي عقد بموريتانيا عبر تقنيات الفيديو من خلال ممثلي اللجنة المديرة الليبية.



وذكرت بوابة " إفريقيا" الليبية أن ممثلي اللجنة قدموا مداخلة حول نتائج وتوصيات الاجتماع الأول للجنة الباحثين للمركز الأورو-مغاربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية من قبل مدير البحث لسنة 2021 والذي تقوده دولة ليبيا، كما تم تقديم عرض مرئي من قبل اللجنة العلمية الليبية حول آليات عمل مركز 5 + 5 التدريبي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية لغرض مناقشتها.



بدوره، أشاد رئيس اللجنة المديرة بدول مبادرة 5 + 5 دفاع بالمساهمات التي قدمتها ضمن الجهود الدولية برعاية الأمم المتحدة للمُضي قُدمًا في العملية السياسية، والتي توجت بسلطة تنفيذية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية والتطلع لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر 2021.