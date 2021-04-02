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وزارة الدفاع التونسية تعلن إجراء تدريب بحري مشترك مع اليونان

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية، اليوم الجمعة، أنه في إطار التعاون العسكري التونسي اليوناني، تم تنفيذ تدريب بحري مشترك في السواحل الشمالية لتونس.

 

وشارك في التدريب – بحسب بيان علي الصفحة الرسمية – من الجانب التونسي خافرة سريعة، وفريق من طلائع البحرية، وشارك من الجانب اليوناني الباخرة العسكرية "HS SALAMIS F 455 ".

 

ويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون المشترك، والتدريب على التنسيق في مواجهة الأعمال غير المشروعة بالبحر، ومجال المراقبة البحرية، والبحث و الإنقاذ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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