شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع التونسية تعلن إجراء تدريب بحري مشترك مع اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية، اليوم الجمعة، أنه في إطار التعاون العسكري التونسي اليوناني، تم تنفيذ تدريب بحري مشترك في السواحل الشمالية لتونس.

وشارك في التدريب – بحسب بيان علي الصفحة الرسمية – من الجانب التونسي خافرة سريعة، وفريق من طلائع البحرية، وشارك من الجانب اليوناني الباخرة العسكرية "HS SALAMIS F 455 ".

ويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون المشترك، والتدريب على التنسيق في مواجهة الأعمال غير المشروعة بالبحر، ومجال المراقبة البحرية، والبحث و الإنقاذ.