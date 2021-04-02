الاتحاد الأوروبي: مباحثات غير مباشرة بين أميركا وإيران بشأن الاتفاق النووي

الكويت - هبة التوبجي - بعد الاتفاق بين الدول المعنية بالاتفاق النووي مع إيران في اجتماع افتراضي عقد في وقت سابق اليوم الجمعة، على عقد لقاءات الثلاثاء القادم في فيينا، أكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي ألا محادثات مباشرة ستجرى الأسبوع المقبل في فيينا بين أميركا وإيران بل ستكون غير مباشرة، قائلا “تبلغنا حضور وفد أميركي”. وفقا لـ”العربية”

كما حذر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل للخلافات بين الدول المعنية بالاتفاق النووي وإيران في أقل من شهرين فسيكون خبرا سيئا للغاية.

إلى ذلك، أشار، إلى أن المهمة الرئيسية الآن تكمن في وضع قائمة تفاوضية بشأن الالتزامات النووية ورفع العقوبات.

وأعرب عن ثقته في إمكانية الوفاء بقائمتي التفاوض بحلول يونيو (الانتخابات الرئاسية في إيران في يونيو)، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وفيما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مصدر مطلع قوله “إن إيران لن تقبل أي خطة قائمة على الرفع التدريجي للعقوبات الأميركية”، أشار

ممثلو فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى أنهم أبلغوا إيران بأن مقترحات واشنطن حول الاتفاق النووي مقبولة.