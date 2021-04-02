شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الأردن تصل لـ622833 حالة والكويت تبلغ 234754 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 4774 إصابة جديدة و99 وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و5205 حالات شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 622 ألفا و833 حالة، والوفيات إلى 7 آلاف و39 حالة، والشفاء إلى 525 ألفا و703 حالات.

من جانبها كشفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1233 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و1384 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السند - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 234 ألفا و754 حالة، والوفيات إلى 1327 حالة، والشفاء إلى 219 ألفا و257 حالة بنسبة شفاء بلغت 93.4%.