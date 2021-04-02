شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودة ارتفاع إصابات كورونا.. مذيع الإخبارية: ما هكذا تورد الإبل.. إذا لم نتغير نخاف من الأسوأ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : حذر مذيع قناة الإخبارية “جبريل أبوديه”، من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالمملكة. وقال “أبوديه” أثناء تقديمه النشرة الإخبارية: “ما هكذا تورد الإبل يا إخواني وأخواتي، حتى في الهجر ارتفعت حالات كورونا”. وأضاف: “صدقوني إذا لم نتغير نخاف من الأسوأ لا محالة، اللهم سترك”. وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد أكد إن كل التزام أو تهاون في الاحترازات سوف تنعكس نتيجته في عدد الحالات اليومية، فهي أرقام تعكس مدى التزامنا، وأضاف أنه لا يزال بإمكاننا استدراك الأمر، ابدأ بنفسك أولاً ثم من حولك بالالتزام بالاحترازات: الكمامة، التباعد، غسل وتعقيم اليدين، تجنب التجمعات. جدير بالذكر، أن وزارة الصحة أعلنت، اليوم الجمعة، تسجيل 728 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 391325 حالة.

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