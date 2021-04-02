الأمن الأردني يتلقى آلاف الاتصالات خلال الساعات الأولى من الحظر الشامل

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لموقع "هلا" الإخباري، جاء في بيان صادر عن مديرية الأمن، اليوم الجمعة: "إن الدفاع المدني نفذ 6600 واجب بين إسعاف وإنقاذ وإطفاء".

كما نص البيان: "قام الآلاف من مرتبات الأمن العام بأداء واجبهم دون توقف للحفاظ على الأمن وخدمة المواطنين، خلال ساعات الحظر الشامل التي التزم خلالها المواطنون في منازلهم آمنين".

وأشار البيان: "جميع وحدات وتشكيلات مديرية الأمن العام تابعت عملها في متابعة كافة القضايا، والوقاية من الجريمة، وتقديم الخدمات الأمنية ومساعدة المواطنين، وحراسة الممتلكات العامة والخاصة وحماية المنشآت".

الجدير بالذكر أن الحظر الشامل بدأ في السابعة مساء أمس الخميس ويمتد حتى السادسة من صباح يوم غد السبت.