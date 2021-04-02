"أنصار الله": قتيل و7 جرحى في غارتين للتحالف جنوبي مأرب في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله": إن "طيران التحالف نفذ غارتين على منطقة فج نقعة في مديرية رَحبَة جنوبي مأرب، أسفرتا عن مقتل مواطن وإصابة 7 آخرين".

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وأشار إلى "شن التحالف 7 غارات جوية على مديرية صِرواح غربي مأرب، واستهدافه بـ 5 غارات أخرى مديريتي مَجْزِر ومَدْغِل شمال غربي مأرب".

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.