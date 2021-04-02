"فلنكن لهم يد العون"... دعوة انتصار السيسي للمصريين

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت انتصار السيسي في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" احتفالا بيوم اليتيم: "يعتبر يوم اليتيم من أهم الأيام التي تعكس الحب والتآلف والرحمة في قلوبنا جميعًا تجاه أبنائنا وبناتنا الذين فقدوا أقرب الناس إليهم".

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وتابعت: "فلنكن لهم يد العون التي ترسم البسمة على شفاههم وتضمن لهم مستقبلا آمنا ومشرقا".

وانطلقت فكرة الاحتفال بيوم اليتيم من قبل مؤسسة "ستار فونديشن" البريطانية، بتخصيص يوما لليتيم في عام 2003، عندما اقترح أحد متطوعي جمعية "الأورمان" الخيرية في مصر بتخصيص يوم للاحتفال باليتيم، والسؤال عنه وإدخال الفرحة على قلبه.

ويتمركز الهدف الرئيسي ليوم اليتيم في تلبية احتياجات اليتيم العاطفية، ولفت انتباه العالم له ولما يريد، ولاقت فكرة تخصيص يوم لليتيم الدعم من جانب الشخصيات العامة ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية.