كيف تستخدم الهند القوة الناعمة في سوريا للتأثير على الشرق الأوسط

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Mikhail Voskresensky

كل هذه السنوات، لم تقف الهند بمعزل عن مشاكل الجمهورية العربية السورية، وتمول نيودلهي افتتاح مراكز طبية لضحايا الحرب، وتوفر آلاف الأطنان من الغذاء والدواء للفقراء، وتوفر منحا دراسية للشباب الموهوبين للدراسة في الجامعات الهندية، بحسب ما نقل موقع riafan.

وشدد ممثل الهند لدى الأمم المتحدة، على أن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يتجاهل المشكلة القائمة.

وقال تيرومورتي "هذه المعاناة يجب أن تقلق أعضاء مجلس الأمن بالتأكيد".

هناك حاجة ملحة للتوصل إلى إجماع حول الوضع الإنساني والعمل الجماعي للتخفيف من معاناة الشعب في سوريا، وأضاف الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة: "لا يمكننا أن نبقى غير مبالين".

مساعدات لسوريا

إن الدعوات إلى زيادة الدعم الإنساني لسوريا من المسؤولين الهنود ليست مجرد كلام فارغ، تقدم نيودلهي بالفعل مساعدات صحية وغذائية إلى دمشق، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية و265 مليون دولار في شكل قروض ميسرة.

ساعد مركز طبي للأطراف الاصطناعية مقره الهند وله مقر في دمشق أكثر من 500 مواطن معاق أصيبوا أثناء النزاع.

في تموز/ يوليو 2020، لمساعدة سوريا في مكافحة جائحة COVID-19، شحنت نيودلهي عشرة أطنان من الأدوية المختلفة إلى البلاد. بالإضافة إلى ذلك ، سلمت الهند 2000 طن من الأرز إلى سوريا استجابة لطلب من الحكومة السورية.

وسط جائحة الفيروس التاجي، تعهدت الحكومة الهندية بتزويد سوريا بلقاح COVID-19.

تساعد الهند الدولة التي مزقتها الحرب ليس فقط بالأدوية والغذاء، حيث يتلقى آلاف الطلاب السوريين منحًا للدراسة في الجامعات الهندية لدورات البكالوريوس والدراسات العليا وحتى الدكتوراه.

يكمن وراء هذه الخطوة الأمل في تكرار قصص نجاح القوة الناعمة الهندية في إفريقيا، فقد حضر العديد من رؤساء الدول الحاليين أو السابقين ورؤساء الوزراء ونواب الرؤساء في القارة السوداء مؤسسات تعليمية في الهند. وكان لهذا بدوره تأثير إيجابي على العلاقات الثنائية.

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التصرف "بروح الإلحاح"

وقال الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة، تيرومورتي، إن الأزمة الإنسانية، التي تفاقمت بسبب الوباء، تثبت الحاجة إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وشدد على أن المجتمع الدولي يجب أن يتصرف "بإلحاح" لمساعدة السوريين.

دعا دبلوماسيون هنود في 5 مارس 2021 إلى إجراء تحقيق من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. قال راجوتاهالي رافيندرا ، المنسق السياسي للهند في الأمم المتحدة ، إن نيودلهي زودت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بالأموال للأنشطة المتعلقة بتدمير الأسلحة الكيميائية في المنطقة الإدارية الخاصة.

الموقف من الصراع السوري

في مؤتمر جنيف الثاني للسلام عام 2014 ، انعكس منظور الهند في بيان لوزير الخارجية آنذاك سلمان خورشيد.

"تعتقد الهند أنه لا يمكن إعادة بناء المجتمعات بالقوة من الخارج وأن للناس في جميع البلدان الحق في اختيار مصيرهم وتقرير مستقبلهم. وفقا لهذا، تدعم نيودلهي العملية السورية الشاملة التي تهدف إلى تحديد مستقبل سوريا وهياكلها السياسية وقيادتها.

منذ ذلك الحين، لم تغير الهند موقفها الذي يتأثر بعدة عوامل في آن واحد. بادئ ذي بدء، هذه مخاوف من عدم الاستقرار وإحياء الجماعات الإسلامية المتطرفة. التالي - التزام نيودلهي بسياسة عدم التدخل ، التي تشترك فيها الدول الأخرى الأعضاء في البريكس.

يعد الاستقرار في الشرق الأوسط ذا أهمية كبيرة للهند نظرًا لاعتمادها المتزايد على واردات النفط والغاز. بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي انتصار الإسلاميين المتطرفين في سوريا إلى ظهور جماعات متمردة أخرى.

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من الناحية الجيوسياسية ، تعتبر نيودلهي الجمهورية العربية السورية فرصة لتعزيز مكانتها كشريك أمني محتمل لدول الشرق الأوسط، في هذا تتنافس مع الصين وباكستان.

كما تخشى القيادة الهندية من تأثير الإسلاميين المتطرفين في أفغانستان وباكستان وكشمير، في كل الأحوال ، تفضل نيودلهي الاستقرار على عدم الاستقرار.

أشار وزير الخارجية الهندي السابق سلمان خورشيد إلى أن تداعيات الصراع السوري يمكن أن تؤثر سلبا على مجموعة واسعة من مصالح نيودلهي.

الهند لديها مصالح مهمة في الصراع السوري ، فضلاً عن العلاقات التاريخية والحضارية العميقة مع منطقة غرب آسيا ومنطقة الخليج. قال سلمان خورشيد في مؤتمر جنيف 2 2014: "لدينا مصالح كبيرة في التجارة والاستثمار والشتات والتحويلات المالية والطاقة والأمن".

بعد سبع سنوات من خطابه ، لا تزال المخاطر كبيرة والوضع في سوريا لا يزال غير مستقر.

دعوات نيودلهي إلى زيادة المساعدات الإنسانية لهذا البلد، وصولاً إلى رفع العقوبات المفروضة عليها، والسماح للهند بالبقاء "شرطيا جيدا" والحفاظ على صورة إيجابية في نظر السوريين. في نهاية المطاف ، سيكون على الدبلوماسيين الجلوس على طاولة المفاوضات.