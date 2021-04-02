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مكافحة المخدرات: إحباط تهريب أكثر من تسعة ملايين قرص إمفيتامين إلى المملكة

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت – بتوفيق الله – عن احباط محاولة تهريب ( 9,504,000 ) تسعة ملايين وخمسمائة وأربعة آلاف قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية (باركيه) .

وأوضح النقيب النجيدي، أن رجال المكافحة تمكنوا، من الاحاطة بالشبكة الاجرامية والقبض على المتورطين فيها وعددهم (6) ستة متهمين بينهم (4) أربعة مواطنين ومقيمان من الجنسية السورية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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