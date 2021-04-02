شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح أسباب ارتفاع إصابات «كورونا» في المملكة خلال الأيام الماضية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح أستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة الملك سعود الدكتور ناصر توفيق، أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″ خلال الأيام الماضية بالمملكة.

وقال في مداخلة على قناة “الإخبارية”: إن من أهم الأسباب لانتشار الفيروس الفئة العمرية الأقل من عام 18 سنة وهم الفئة المستثناة من التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحاً أنهم هم من ينقلون الفيروس لعدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية.

وأكد على ضرورة العودة مرة أخرى إلى تطبيق الاحترازات وأهمها منع التجمعات من خلال التقليل الذهاب إلى الأسواق، والمطاعم والحد من الخروج من المنزل، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات قد تحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أنه لابد من التسريع من وتيرة التطعيم لكون اللقاح هو الجدار الأساسي للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الجمعة، تسجيل 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة كأعلى حصيلة يومية منذ 7 أشهر.