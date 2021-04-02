شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. «المرور» يقدم 5 نصائح مهمة لتجاوز ازدحام الطرق بأمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدمت المديرية العامة للمرور 5 نصائح مهمة لتجاوز الازدحام المروري بأمان.

وأوضح “المرور” في “إنفوجراف” نشره على حسابه بموقع “تويتر” أنه لابد من تجنب التجاوز عبر كتف الطريق وإعطاء أولوية المرور لمركبات الطوارئ.

وأضاف “المرور” أنه ينصح كذلك المحافظة على التركيز والابتعاد عن استخدام الهاتف وترك مسافة آمنة بين قائد المركبة و المركبة التي أمامه.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالمسار وعدم التنقل بين المسارات حتى وإن كانت حركتها أسرع.