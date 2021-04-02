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إعلام: مصر ستتحفظ على السفينة وحمولتها في حال عدم حصولها على تعويض بمليار دولار

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "صدى البلد" عن مصادر رسمية، قولهم إن هيئة قناة السويس قدرت خسائر جنوح السفينة، وما أسفر عنه من توقف الملاحة بمجراها الملاحي بنحو مليار دولار.

© REUTERS / Maxar Technologies

أضافت المصادر أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خاطب الشركة المالكة للسفينة، بالقيمة التقديرية لحجم الخسائر، في خطاب رسمي.

وكشفت المصادر، أن قناة السويس حصرت خسائرها من توقف العبور بمجراها الملاحي، بالإضافة إلى تقدير الخدمات اللوجيستية والتي منحتها للسفن العالقة، كذلك تكاليف تشغيل المعدات من كراكات وقاطرات خلال فترة الأزمة.

وأوضحت المصادر أن المباحثات مستمرة بين الجانبين، للوصول إلى حل مرض، كما أكدت أنه في حالة الخلاف حول القيمة التقديرية، سيتم التحفظ علي السفينة البنمية الجانحة وحمولتها والتي تصل قيمتها 3 مليار دولار.

يذكر أن حركة الملاحة في قناة السويس، قد استؤنفت الاثنين الماضي، بعد نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة "إيفر غيفن"، عقب 6 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي، ونشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لعملية تعويمها وتحريكها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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