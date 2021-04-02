شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين توفر 50 شاشة توعوية لخدمة المصلين خلال شهر رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة ما يزيد على 50 شاشة إلكترونية عالية الدقة موزعة في أرجاء المسجد الحرام، يتم تغيير محتواها وفق المستجدات عبر فريق مختص في الجانب الشرعي والتوجيهي، وكادر مخصص للترجمة واللغات لعدة لغات عالمية، كما تم ربطها بالألياف البصرية بغرفة التحكم لضمان أمان المحتوى وسهولة الإضافة أو التعديل على المحتوى من مكان واحد وفي أي وقت.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة العامة لشئون الحرمين على "تويتر"، صور من تشغيل الشاشات فى ساحات الحرم المكي، كما تقوم الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين ممثلة في وحدة متابعة الشاشات بالإشراف على الشاشات وتشغيلها وصيانتها.



الشاشات فى الحرم

وتعمل الشاشات البالغ متوسط حجمها في الساحات (25 متر مربع) و (36 متر مربع) داخل المسجد الحرام، على نشر المحتوى التوجيهي والإرشادي لزوار وقاصدي البيت الحرام، وبث الرسائل التوعوية عن أهمية الإجراءات الاحترازية ودورها في الحفاظ على صحة وسلامة القاصدين خلال موسم رمضان المبارك، كما تم وضع جدول زمني لصيانة جميع الشاشات صيانة وقائية وإصلاحية، وفق ما نقل الموقع الرسمي لرئاسة الحرمين.



جانب من عمل الشاشات



شاشات ارشادية

وأكدت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة أن وحدة المحتوى والمعلومات تقوم بإعداد المحتوى المناسب للنشر من ناحية المضمون والوقت، ثم تقوم بتدقيقه ومراجعته، ثم تصميمه على معايير معينة، ثم إرساله إلى وحدة الشاشات، لتقوم بنشره، وكذلك العمل مع المحتويات التي تأتي من خارج وحدة المحتوى، وتدقيقها ومراجعتها، والنظر في مناسبتها للعرض وترسل إلى وحدة الشاشات ليقوموا بالنشر بعد الموافقة عليها.



الشاشات معلقة فى الحرم

وأفادت رئاسة شئون الحرمين بأنه يعمل على إدارة المحتوى فريق من الكفاءات الوطنية المؤهلة، الحريصة على تجديد المحتوى بما يتواكب مع متغيرات الجوانب الصحية والإرشادية، وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة قاصدي المسجد الحرام.