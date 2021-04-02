قوات الأمن الصومالية تعتقل 4 إرهابيين بحوزتهم متفجرات فى أفغوى

القاهرة - سامية سيد - نفذت قوات الشرطة الفيدرالية الصومالية حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بمدينة أفغوى في محافظة شبيلي السفلى بولاية جنوب غرب الغرب.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد صادق آدم دوديشو - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الجمعة - إن عملية أمنية في مدينة أفغوي أسفرت عن اعتقال أربعة إرهابيين مشتبه بهم ومتفجرات كانوا يجهزونها من أجل إلحاق الضرر ضد المدنيين.



وأشارت (صونا) إلى أن الشرطة ضبطت كميات كبيرة من المتفجرات مخبأة داخل أحد البيوت بمدينة أفغوي في محافظة شبيلى السفلى.