العراق يعلن تدمير 4 أوكار ومقتل ارهابيين اثنين بضربات جوية فى صلاح الدين

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الاعلام الامني العراقي اليوم/الجمعة/ تدمير اربعة أوكار ومقتل ارهابيين اثنين بضربتين جويتين لطيران التحالف الدولي في محافظة صلاح الدين .

وقالت الخلية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية/نينا/ " إن طيران التحالف الدولي شن غارة جوية على وادي الثرثار ضمن محافظة صلاح الدين، اسفرت عن تدمير كهفين ومقتل اثنين من الارهابيين".



وأضاف البيان، ان طيران التحالف الدولي شن غارة اخرى في منطقة مطيبيجة بصلاح الدين، اسفرت عن تدمير وكرين للارهابيين".