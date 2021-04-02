مُخبأة في «ألواح خشبية».. إحباط تهريب 9.5 ملايين قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب (9,504,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية (باركيه). وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت – بتوفيق الله – عن احباط محاولة تهريب ( 9,504,000 ) تسعة ملايين وخمسمائة وأربعة آلاف قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية (باركيه) . وأوضح النقيب النجيدي، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإحاطة بالشبكة الإجرامية والقبض على المتورطين فيها وعددهم (6) ستة متهمين بينهم (4) أربعة مواطنين ومقيمان من الجنسية السورية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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