شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: التحقيق مع تنظيم عصابي أعد وكراً للدعارة واستدرج الشباب لابتزازهم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت النيابة العامة، اليوم الجمعة، عن استكمال التحقيق مع تنظيم عصابي لسرقة وابتزاز الشباب في مواقع التواصل.
وأوضحت النيابة، أن التنظيم مكون من 3 متهمين قاموا بجرائم اعتداء على العرض والأخلاق، مشيرة إلى أن المتهمين أعدوا وكرا للدعارة وروجوا لها عبر حساباتهم الإباحية.
وأكدت أن التشكيل استدرج الشباب لشقة معدة لابتزازهم بعد تصويرهم في أوضاع مشينة.
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