شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحدد 8 مهام للإدارات وأقسام الإشراف التربوي لبقية العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم، اليوم، عن 8 مهام للإدارات وأقسام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم، لبقية العام الدراسي 1442هـ، أبرزها إيقاف جميع الأنشطة اللاصفيَّة، والبرامج التدريبية واللقاءات والفعاليات تحقيقًا للمصلحة التعليمية.

وأوضحت الوزارة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أنه سيتم تركيز المحتوى في جميع المواد الدراسية بما يتناسب مع الحصص المتبقية، ويضمن تحقيق المهارات الأساسية، ويحد من الفاقد التعليمي، مع إطلاع أولياء الأمور عليها لضمان مساهمتهم الفعالة في دعم تعليم الطلاب.

وشددت على ضرورة رصد درجات السلوك والمواظبة للطلاب في نظام نور، مع الإعلان عن جدول ومواعيد الاختبارات وإتاحتها على منصة مدرستي، قبل الاختبارات بوقت كاف.

وأضافت أنه من بين المهام كذلك، حصر الطلاب ذوي الظروف، الذين يتطلب أداؤهم للاختبار الحضور، والاستعداد لاتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى ضرورة متابعة المشرفين التربويين للمعلمين في تجويد نماذج الأسئلة وفقًا للضوابط، ووجهت الوزارة بضرورة تنفيذ خطط المعالجة والدعم للطلاب خلال الفترة التي تسبق الاختبارات النهائية.

ونوهت الوزارة بتنفيذ خطط المراجعة واستكمال تقويم الطلاب في كل المواد بجميع المراحل الدراسية ورصد الدرجات في نظام نور وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة.