شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم: رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف ،الحدود الشمالية، المدينة المنورة ،مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيا على وسط وشرق وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل إلى 55كم/ساعة على الجزء الأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى اكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

ارتفاع الأمواج

وتوقع طقس العرب، -بمشيئة- الله أن تتأثر أجزاء واسعة من شمال ووسط منطقة البحر الأحمر يومي الجمعة والسبت بهبوب لرياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة السرعة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج بشكل لافت.

ونصح طقس العرب تجنب ارتياد البحر يوم الجمعة بسبب الارتفاع الكبير في أمواج البحر واضطرابه بشكل كبير.

درجات الحرارة