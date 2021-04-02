«التعليم» تعلن موعد إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت وزارة التعليم موعد إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم.
وأوضحت الوزارة أن شاغلي وظائف التعليمية والإدارية في الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم، يصنفون إلى 4 فئات لتحديد إجازة كل فئة فيهم .
الفئة الأولى :شاغلو وظائف التعليمية والإدارية في جهاز الوزارة
الفئة الثانية:شاغلو وظائف التعليمية والإدارية في إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60% .
الفئة الثالثة:شاغلو الوظائف التعليمية والإدارية في إدارات ومكاتب التعليم، الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60% .
الفئة الرابعة:مديرو مكاتب التعليم ومساعدوهم وشاغلو الوظائف الإدارية بمكاتب التعليم.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم حساب 60% في كل فصل دراسي وفق المعادلة التالية : مجموع الزيارات الفعلية للمدارس في الفصل الدراسي الواحد (مقسوماً على) عدد الأيام في الفصل الدراسي الواحد (ويتم ضربه) في 100 .
وحول نصيب الفئات من الإجازات السنوية، أوضحت الوزارة إلى أن إجازاتهم تحسب كالتالي :
– الفئة الأولى والثانية:تكون إجازتهم الاعتيادية 36 يوماً في السنة، ويحق لهم الاحتفاظ بها أو بجزء منها وفق تنظيم الإجازات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
– الفئة الثالثة والرابعة:تبدأ إجازتهم بنهاية دوام يوم الخميس 1442/9/24 هــ ، الموافق 2021/5/6 م، بعد إنهاء جميع أعمال العام الدراسي 1442هـ، وإكمال متطلبات الاستعداد للعام الدراسي 1443هـ .
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