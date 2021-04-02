ليبيا تشارك في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية"، مساء اليوم الجمعة، بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، يشار في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تنعقد برئاسة رئيس صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا.

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وينضم إلى تلك الاجتماعات كل من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ورؤساء المؤسسات المالية الرسمية.

وأكد الموقع الليبي أن الاجتماعات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الانتعاش والحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستدامة ودور القطاع المالي ما بعد جائحة كورونا، والقضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك، وآفاق التنمية الاقتصادية والنظام المالي في العالم.

وفي سياق متصل، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها ترحب بمبادرات المصالحة الوطنية في ليبيا وتثني عليها وتشجعها.

وفي بيان نشره الموقع الليبي نفسه، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد، إنها "ترحب بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية بشأن المصالحة الوطنية".

خص البيان الخطوة التي اتخذتها الحكومة الليبية، أول أمس الأربعاء، "بإطلاق سراح 107 من المعتقلين من قبل مدينة الزاوية"، داعية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، وبدء مصالحة وطنية شاملة، قبل بداية شهر رمضان.

وأوضح البيان أن البعثة تثني "على مساهمة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومديرية أمن الزاوية وشيوخ القبائل وأهل الزاوية في هذه المبادرة، وتؤكد التزامها بمواصلة دعم هذه الجهود بناءً على طلب حكومة الوحدة الوطنية".

جدير بالذكر أن مدينة الزاوية في غرب ليبيا كانت قد شهدت، أول أمس الأربعاء، مراسم إطلاق سراح 105 عناصر من "الكتيبة 107" التابعة للقيادة العامة للجيش.