روسيا ترصد 30 خرقا لنظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة على موقعها الرسمي في "فيسبوك": "رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 30 خرقا لنظام وقف إطلاق النار، خلال الـ24 ساعة الأخيرة (وما يؤكده الجانب السوري – 26 خرقا)".

وجاءت تلك الخروقات في محافظات إدلب (15) واللاذقية (8) وحماه (7). بينما رصد الجانب التركي 6 خروقات (ما يؤكده الجانب السوري – صفر).

وبحسب البيان، لم يقم مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ أي عمليات إنسانية.

يذكر أنه بشكل عام، سبق وتم، حتى يومنا هذا، تنفيذ 2787 عملية إنسانية، وبلغ إجمالي وزن ما تم إيصاله وتوزيعه من المساعدات الإنسانية آلاف الأطنان.