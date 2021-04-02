مصر... انفصال 6 عربات من قطار سريع متجه إلى أسوان والسلطات تتحرك

دبي - محمود عبدالرازق - وكانت غرفة عمليات المحافظة، قد تلقت إخطارا فجر اليوم يفيد بانفصال 6 عربات من قطار النوم 82 وملاحظة الواقعة بعد وصول القطار لمحطة أسيوط بالمحافظة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولي محطة السكة الحديد وسكرتير عام أسيوط لموقع البلاغ، وفقا لموقع اليوم السابع.

والقطار المكون من 13 عربة انفصلت عنه 6 عربات محملة بالركاب واستكمل القطار سيره بـ7 عربات فقط دون العربات الأخيرة، التى تعطلت على شريط السكة الحديد بعد محطة منقباد وكان القطار وصل محطة الأزهر التالية لها.

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وعلى الفور تم سحب العربات بواسطة جرار قطار آخر وتم وصل العربات المنفصلة، وربطها بالقطار واتمام الصيانة اللازمة واستكمل القطار رحلته دون وقوع خسائر في الأرواح وتحرر المحضر اللازم.

وأمرت النيابة العامة المصرية، يوم الاثنين 29 مارس/آذار، بحبس 8 أشخاص في حادث تصادم قطاري سوهاج.

وقالت النيابة المصرية في بيان منشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك" إن الثمانية أشخاص المقبوض عليهم، هم سائقي القطارين رقمي 157 (مميز) و2011 (إسباني) ومساعديهما، بالإضافة إلى مراقب برج محطة سكة حديد "المراغة"، ورئيس قسم المراقبة المركزية في أسيوط، ومراقبين بالقسم.

وأوضح النائب العام المصري أن الثمانية أشخاص سيحبسون احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية بشأن ملابسات تصادم القطارين.

وتابعت النيابة العامة المصرية بيانها بقولها "كانت النيابة قد تلقت نبأ تصادم القطارين بشريط السكة الحديدية جوار مزلقان السنوسي بقرية الصوامعة غربي مركز طهطا بمحافظة سوهاج ظهيرة يوم الجمعة، وخلصت إلى تصور مبدئي حول الحادث".

وأوضحت حول تصورها المبدئي بقولها "اصطدم القطار الإسباني القادم من الجهة القبلية بالقطار المميز، أثناء توقفه جوار المزلقان، فانقلبت عربات من القطارين وخرجت عن مسارها".

وأضافت بقولها "وهذا ما أحدث وفاة 18 شخصا وإصابة 200 آخرين بينهم أطفال من مستقلي القطارين، فضلا عن العثور على أشلاء آدمية متفرقة".