مجلس الأمن الدولي يدين بشدّة مقتل مدنيين في بورما

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – د ب أ: أدان مجلس الأمن الدولي اليوم، “بشدّة مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال” في بورما، وذلك في بيان صدر الخميس بإجماع أعضائه بعدما خفّفت الصين كثيراً من نبرة النصّ ومضمونه خلال مفاوضات شاقّة استمرّت يومين.

وفي البيان الذي صاغته بريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة في بورما، قال أعضاء المجلس الـ15 إنّهم “يعربون عن قلقهم العميق إزاء التدهور السريع للوضع، ويدينون بشدّة استخدام العنف ضدّ متظاهرين سلميين ومقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال”.

وكانت مسودّات سابقة من هذا البيان اطّلعت عليها وكالة فرانس برس تضمّنت عبارة تقول إنّ مجلس الأمن “مستعدّ للنظر في خطوات جديدة”، في تلويح بإمكانية فرض عقوبات ضدّ العسكر الذي تولّى السلطة في بورما قبل شهرين في انقلاب يرفضه قسم كبير من البورميين الذين يحتجون في تظاهرات سلمية يقمعها الجيش بالحديد والنار مما أسفر عن مقتل 535 مدنياً على الأقلّ، وأفاد دبلوماسيون أنّ الصين، التي تعارض بشدّة فرض أيّ عقوبات على الانقلابيين في بورما، أحبطت مراراً محاولات قام بها الغربيون لتمرير النصّ وذلك بسبب تضمّنه، من بين أمور أخرى، هذه العبارة.

وبالفعل فقد خلا البيان الصادر عن مجلس الأمن من هذه العبارة ومن أيّ تلويح بعقوبات، إذ اكتفى مجلس الأمن في بيانه بالقول إنّه “سيبقي الحالة قيد الاستعراض الدقيق”.

كما فرضت بكين في ختام المفاوضات بشأن البيان استبدال عبارة “قتل مئات المدنيين” بـ”مقتل مئات المدنيين”.