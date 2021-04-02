شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ بندر بليلة من الحرم المكي: من عرف الله بأسمائه وصفاته الحسنى أحبه وسار به إليه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكد خطيب الحرم المكي الشيخ بندر بليلة، في خطبة الجمعة، على ضرورة أن يتفقد المؤمن إيمانه ويتعاهده بالرعاية ويجدده بالطاعة ويحفظه من النقصان بترك المعاصي.

وأوضح الشيخ بندر بليلة، أن من أظهر أسباب زيادة الإيمان قراءة القرآن بالتدبر والنظر في مثاني آياته بالتفكر فإن القرآن كلام الله جل جلاله وهو الطريق إليه.

وأضاف الشيخ بندر بليلة: “من عرف الله جل جلاله بأسمائه وصفاته الحسنى أحبه وسار به إليه ودخل بها عليه.”