شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن آلية إنهاء العام الدراسي 1442هـ لجميع المراحل الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :أعلنت وزارة التعليم عن آلية إنهاء العام الدراسي 1442هـ لجميع المراحل الدراسية، ومواعيد الاختبارات عن بُعد للمرحلة الابتدائية، والمرحلتين المتوسطة والثانوية، خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة أن مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك، ستبدأ من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 ظهراً، على أن يبدأ الاختبار من الساعة 12:30 ظهراً.

كما أعلنت عن إجراءات إنهاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وتوقيت اختبارات المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث وحتى الصف السادس) في شهر رمضان المبارك من الساعة 3 إلى الساعة 5 عصراً.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للفصلين الأول والثاني الابتدائي ورياض الأطفال سيكون إنهاء المناهج الدراسية في موعد أقصاه الخميس 1442/8/26 هــ، وأن يتم استكمال تقويم أداء الطلاب في جميع مراحل التقويم المدرجة في نظام نور حتى يوم الاثنين 08/30/ 1442هـ .

كما أوضحت أنه بالنسبة للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي فيجب استكمال أداء الطلاب في مواد التقويم المستمر وأعمال الفصل الدراسي الثاني في مواد الدراسات الاسلامية واللغة العربية والرياضات والدراسات الاجتماعية والمواطنة، قبل يوم الخميس 1442/8/26هـ.

إنهاء المناهج الدراسية

وأضافت أنه يجب إنهاء المناهج الدراسية في موعد أقصاه الخميس 1442/8/26هـ، ورصد درجات أعمال السنة للفصل الثاني في موعد أقصاه الاثنين 8/30، ورصد النتائج في نظام “نور” وإصدار إشعارات نتائج الطلاب يوم الخميس 1442/9/10 هـ.

وأشارت الوزارة إلى استكمال عمليات التقويم والمراجعات للمهارات لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي بحلول الأول من رمضان المقبل، على أن تكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية، الثلاثاء 1 رمضان 1442هـ 13 أبريل 2021.

مواعيد الاختبارات

-الابتدائي: الثلاثاء 1 رمضان

-المتوسط والثانوي: الأحد 6 رمضان

-الدور الثاني لجميع المراحل: الأحد 20 رمضان

مواعيد الإجازات:

-رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية: نهاية الخميس 10 رمضان

-المتوسط والثانوي: نهاية الخميس 17 رمضان

-المعلمون: نهاية الخميس 24 رمضان