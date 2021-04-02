تنطلق غدا.. حملة نظافة في ليبيا بأمر "الدبيبة"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان لوزارة الحكم المحلي الليبي نشره موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" فقد أعلنت الوزارة عن إطلاق حملة نظافة واسعة في كل بلديات ومناطق ليبيا.

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وقال البيان إن الحملة ستنطلق اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 3 أبريل/ نيسان الجاري، بناء على تعليمات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأوضح أن هذه الحملة تشرف عليها وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية وستقوم بتنفيذها شركات الخدمات العامة.

وكان اجتماع قد ضم رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ووزير الحكم المحلي الليبي، أول أمس الأربعاء مع رؤساء مجالس إدارة 23 شركة للخدمات العامة من مختلف مناطق ليبيا بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وفي الاجتماع طالب الدبيبة، رؤساء مجالس الإدارات بشركات الخدمات العامة بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات والبحث عن طرق مبتكرة لإدارة الشركات لتكون أكثر فاعلية، بالإضافة إلى إطلاق حملات النظافة على مستوى واسع النطاق.