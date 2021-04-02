نائب عراقي يكشف أهم محاور الجولة الجديدة للحوار الاستراتيجي مع أمريكا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن الزيادي قوله، إن "الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، التي ستنطلق في السابع من شهر أبريل/نيسان الجاري، ستتضمن محاور اقتصادية وسياسية وأمنية".

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وأشار إلى أن "الحكومة العراقية لديها ملفات لمناقشتها ضمن خطة الكاظمي بشأن الوضع الأمني بشكل خاص".

وأضاف الزيادي أنه "في هذا الحوار يجب تثبيت النقاط الرئيسة حتى يمكن الاستفادة منه ولا يكون شكلياً، فيجب أن تكون فيه ثوابت تخص العراق لكونه يحتاج إلى الكثير ويجب الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية".

وأوضح أن "العراق اليوم لديه قوات أمنية ممتازة ومتطورة، وبإمكانه الاعتماد على نفسه في الدفاع عن حدوده من دون الحاجة إلى قوات إضافية".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قد صرحت في مارس/آذار الماضي بأن الحوار بين البلدين يشمل وضع خطة لتدريب القوات العراقية، وتقديم النصائح لها حتى لا يعيد تنظيم "داعش" الارهابي (المحظور دوليا) تجميع صفوفه.

وأضافت أن هذا الحوار "بمثابة فرصة مهمة لمناقشة مصالحنا المشتركة عبر مجموعة من المجالات تشمل الأمن والثقافة والتجارة والمناخ".