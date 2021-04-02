"الشبح" في قبضة شرطة دبي

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ألقت شرطة دبي القبض على رئيس مافيا تهريب مخدرات مطلوب دولياًّ، تلقبه السلطات الفرنسية بـ"الشبح"؛ نظراً لغيابه عن الأنظار لمدة 10 أعوام.

"الخليج 365" من دبي: قالت شرطة دبي، إنها ألقت القبض على رئيس مافيا تهريب مخدرات مطلوب دولياًّ، وأحد أكبر زعماء المخدرات في فرنسا، والمُدرج على قوائم "الإنتربول"، وذلك فور صدور النشرة الحمراء بإلقاء القبض عليه.

هوية مزيفة

وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي، أن المتهم يُدعى مفيد بوشيبي، يبلغ من العمر 39 عاماً، ويُعرف بـ"موف"، وهو أحد أكبر مستوردي الحشيش في فرنسا. ولفتت شرطة دبي إلى أن نشرة دولية حمراء صدرت بحقه من الإنتربول الدولي هذا العام بتهمة الانتماء إلى منظمات إجرامية خطيرة وتجارة المخدرات، بعد أن دخل إلى أراضي البلاد منتحلاً هوية شخص آخر، مستخدماً وثائق رسمية، موضحة أن إلقاء القبض عليه جاء بفضل التعاون المثمر مع كل من السلطات الفرنسية والإنتربول الدولي.

أنظمة حديثة

وقال الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، إن شرطة دبي استطاعت تطوير أنظمة حديثة، وتطويع الإمكانات والقدرات لكشف غموض أعقد القضايا، وإلقاء القبض على أخطر المجرمين حول العالم التي تصدر بحقهم نشرات حمراء من الإنتربول.

فرنسا: سعداء بتعاوننا

من جانبه، قال جيروم بونيه، قائد الشرطة القضائية الفرنسية "سعداء بتعاوننا المستمر مع شرطة دبي وبجهودها الحثيثة في مكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات ومواجهة الجريمة المنظمة، والتي تثمر عن اعتقال مجرمين مطلوبين دولياً، آملاً أن تستمر جهود العمل المشترك في الأشهر المقبلة".

إسقاط الـ"موف"

بدوره، أكد اللواء خبير خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن عملية إسقاط الـ"موف" نفذها ضباط شرطة دبي للإطاحة بأخطر مجرم دولي وزعيم عصابة خطيرة اتصفت بالدهاء والمكر، والحرفية في الترويج واستيراد وتهريب المخدرات، خصوصاً الحشيش بين مختلف الدول في أوروبا.

وقال "إنه من خلال تبادل المعلومات مع السلطات الفرنسية والإنتربول الدولي بخصوص زعيم العصابة المتواجد في دبي، تم تشكيل فريق عمل من الضباط وأفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة في إدارة المطلوبين للبحث والتحري، والضباط العاملين في مركز تحليل البيانات الجنائية لمتابعة تحركاته، حتى تم إلقاء القبض عليه بنجاح بعد صدور النشرة الحمراء بحقه بفترة وجيزة".

عقد من الهرب

وقال العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن رئيس مافيا تهريب المخدرات الدولي (مفيد بوشيبي) المعروف بـ"موف"، المُدرج على قوائم الإنتربول ومطلوب عالمياً باعتباره أحد أخطر المروجين للحشيش في العالم، ظل هارباً منذ أن حكمت عليه محكمة في بوردو بالسجن 20 عاماً في عام 2015. موضحاً أن فريق العمل بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بذل جهداً كبيراً لضبط المجرم بالغ الخطورة، الذي ظل هارباً من العدالة قرابة 10 أعوام رغم ملاحقته من قبل أجهزة شرطية عالمية.



الصورة الوحيدة للمجرم "موف" التي بحوزة السلطات الفرنسية عمرها أكثر من عشرين عاماً

صورة وحيدة

وأضاف، أن "موف" استطاع الهرب من ضباط الشرطة المتخصصين في مكافحة تهريب المخدرات لأعوام عدة، حتى أنه وصل إلى ذروة تجارة المخدرات في فرنسا باستيراده ما بين 50 و60 طناً من الحشيش سنويا إلى أوروبا بقيمة مالية تقدر بنحو 70 مليون يورو سنوياً، أي ما يعادل 302 مليون درهم، مشيراً إلى أن الصورة الوحيدة التي بحوزة السلطات الفرنسية للمجرم عمرها أكثر من عشرين عاماً.

أسماء عدة

وأشار العميد جمال الجلاف، إلى أن فرق البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بذلت جهوداً كبيرة في تحليل المعلومات والبيانات، والصور ومقاطع الفيديو، وتسخير أحدث تقنيات الذكاء الصناعي في مركز تحليل البيانات الجنائية حتى استطاعت تحديد مكان "موف"، الذي كان يستعين بعناصر عصابته للقيام بمختلف الأمور الخاصة به في تجارته للمخدرات، فلم يُجرِ معاملة واحدة أو عملية شراء باسمه منذ وصوله إلى دبي، وكان يتخفى بأسماء عدة كأنه غير موجود على الإطلاق، ما شكل تحدياً كبيراً أمام رجال المباحث، الذين أثبتوا كفاءة استثنائية في تحليل مختلف المعطيات والمعلومات والاستفادة من مختلف الأمور.

تعاون مثمر

وأوضح، أن القبض على "موف"، المطلوب في إدارة عصابة إجرامية خطيرة للاتجار في المخدرات، جاء بعد تعاون مثمر مع السلطات الفرنسية والإنتربول، لكن شرطة دبي وبعد جهود متواصلة من التحليل والرصد والتعقب نفذت العملية كاملة وصولاً إلى ساعة الصفر لضبطه بعد صدور النشرة الحمراء بفترة وجيزة، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه بعد انتهاء شرطة دبي من تحقيقاتها، إذ سيحال إلى النيابة العامة، لتحدد وزارة العدل الإماراتية آلية تسليمه تحت مظلة الإنتربول.