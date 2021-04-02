الصحة العراقية: أكثر من 40 ألف مواطن تلقوا لقاحات "كورونا"

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، اليوم /الجمعة/ أن عدد المواطنين الذين تلقوا لقاحات كورونا تجاوز الـ40 ألف في عموم البلاد .. مشيرة إلى أنها تعتمد على تسجيل المواطنين في الموقع الإلكتروني لغرض الحصول على لقاح كورونا أو من خلال المراجعة المباشرة لأقرب منفذ تلقيحى، بحسب "روسيا اليوم".

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر - في تصريح صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن الوزارة في الوقت الحالي تتبع التسجيل على الموقع الإلكتروني بالنسبة لحصول أي شخص على لقاح كورونا أو من خلال المراجعة المباشرة لأقرب منفذ تلقيحي للمواطن"، مبينا أن "الفرق الجوالة بالنسبة للقاح غير معتمدة في الوزارة حاليا".



وأضاف البدر أن "كوفاكس وردت حوالي 16 مليون جرعة تكفي لثمانية مليون مواطن على بواقع جرعتين للشخص الواحد"، لافتا إلى أن هناك مليوني جرعة من سينوفارم و8 ملايين من فايزر ستصل إلى العراق.



وأكد البدر أن هناك تواصلا حول مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك" الروسي .. مشيرا إلى أن دفعات اللقاح ستأتي تباعاً خلال الايام المقبلة.