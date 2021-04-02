شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان السودانى يتفقد قوات الجيش فى منطقة الفشقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودانى، المشاريع التنموية التي تبنتها القوات المسلحة بمنطقة الفشقة (شرق السودان)، حيث وقف على سير الأداء في الطرق والجسور التى بدأ العمل فى إنشائها، كما تفقد القوات فى منطقة الفشقة والتقى الضباط وضباط الصف والجنود بالمواقع الحدودية.

واختتم الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أمس الخميس، زيارة للمنطقة العسكرية الشرقية، استغرقت يوما واحدا، ورافقه خلالها عدد من قادة القوات المسلحة.

وكانت القوات المسلحة استهدفت إنشاء (6) جسور ومعدية، وتشييد 310 كيلومترات من الطرق والردميات، و 42 معبرا خرسانيا و 11 محطة مياه في منطقتي الفشقة الكبرى والصغرى، حيث تجري الأعمال وفقا لما هو مرتب لها، واطمأن رئيس هيئة الأركان السودانى، على سير التنفيذ وعلى الروح المعنوية للجنود المرابطين بالحدود، داعيا إياهم لبذل المزيد من الجهود في سبيل بناء وطن قوي وحمايته.