شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح بالسعودية وحار بالبحرين والإمارات والعظمى بالكويت 39 °ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج ارتفاعا فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تتخللها سحب رعدية ممطرة، أما الامارات فتشهد طقسا مائلا للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً مائل وطقس حار فى البحرين خلال النهار، وفى الكويت العظمى 39 °ﻡ

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاط لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف ،الحدود الشمالية، المدينة المنورة ،مكة المكرمة )فيما تكون السماء غائمة جزئيا على وسط وشرق وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40كم ساعة تصل الى 55كم ساعة على الجزء الاوسط ، وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل الى اكثر من مترين ونصف على الجزء الاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج على الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-35كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس صحوا بوجه عام غائما جزئياً أحياناً، مائلا للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و أوضح المركز - فى بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية 10 - 20 تصل إلى 30 كم س.. ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:54 والمد الثانى عند الساعة 04:04 و الجزر الأول عند الساعة 10:21 والجزر الثانى عند الساعة 21:46 ..و فى بحر عمان يكون الموج خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:40 والمد الثانى عند الساعة 00:48 و الجزر الأول عند الساعة 19:21 والجزر الثانى عند الساعة 07:48.

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 37 22 80 20 دبــى 36 21 85 25 الشارقة 35 19 85 25 عجمان 36 20 85 25 أم القيوين 36 19 80 25 رأس الخيمة 35 20 90 25 الفجيرة 34 23 75 20 العين 38 19 60 15 ليوا 39 18 75 15 الرويس 36 19 80 25 السلع 29 19 80 25 دلما 28 21 80 50 طنب الكبرى 28 21 85 40 طنب الصغرى 28 21 85 40 أبو موسى 28 21 85 40

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون معتدلاً، ويكون حاراً خلال النهار.

الرياح: جنوبية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا عند المساء.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين وتصل الى 4 أقدام فى عرض البحر عند المساء.

درجة الحرارة: العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80 % والصغرى 20 %.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 39 °ﻡ

نهارًا

حار و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم ساعة مع فرصة للغبار المحمول مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلًا

معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 12 - 42 كم ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .