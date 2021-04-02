زعيم "القائمة الموحدة" في إسرائيل يدعو للتعايش بين العرب واليهود

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس الخميس، أن منصور عباس أكد خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة الناصرة، أنه لا يريد أن يكون جزءا من أية كتلة سياسية، لا مع اليمين ولا مع اليسار، وإنما مع التعايش السلمي.

وأفادت قناة "كان" العبرية بأن عباس طالب أو نادى بالتركيز على حل قضايا المجتمع العربي وتحويل مطالبه في مجالات مثل السكن ومحاربة العنف إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ، تنادي بالسعي إلى حياة مشتركة واحترام متبادل ومساواة.

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وأوضحت القناة أن أعضاء "القائمة العربية الموحدة"، قد منحوا منصور عباس الضوء الأخضر لاختيار أي مرشح لرئاسة الوزراء في إسرائيل.

وأظهرت نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ 24، التي جرت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، بعد الانتهاء من فرز الأصوات، حصول معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على أغلبية 59 مقعدا، وذلك بمشاركة حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت.

غير أن نتنياهو يحتاج إلى أصوات 61 عضوا في الكنيست من أصل 120، حتى يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي.

وجاءت نتائج فرز الأصوات النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية كما يلي: "الليكود" 30 مقعدا، و"يوجد مستقبل" 17 مقعدا، و"شاس" 9 مقاعد، و"كاحول لافان"،برئاسة بيني غانتس 8 مقاعد، و"يمينا" 7 مقاعد، و"العمل" 7 مقاعد.

كما حصل حزب "يهودوت هتوراه" برئاسة موشيه غفني على 7 مقاعد، و"يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد، و"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش على 6 مقاعد.

وحصل حزب "ميرتس" اليساري برئاسة نيتسان هوروفيتش على 6 مقاعد، و"أمل جديد" على 6 مقاعد، و"القائمة المشتركة" برئاسة أيمن عودة على 6 مقاعد، و"القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس على 4 مقاعد.