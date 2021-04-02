مستشار الرئيس اللبناني: عون يستعد لإطلاق مبادرة تفتح للبنانيين آمالا كبيرة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تغريدة نشرها قسطنطين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فقد أكد أن الرئيس ميشال عون​ يستعد للمبادرة بالسعي لقيام سوق اقتصادية مشتركة.

وكشف قسطنطين عن الدول التي سيقام معها السوق قائلا: ستضم ​لبنان​ و​الأردن​ والعراق​ و​سوريا​، مؤكدا أن الغرض منها التكامل مع السوق العربية الأوسع.

وأوضح مستشار الرئيس اللبناني أن هذه المبادرة ستفتح للّبنانيين آفاقاً كبيرة وآمالًا كثيرة، وتحفظ لكل دولة سيادتها واستقلالها تحت سقف الاحترام المتبادل.

يشار إلى أن علاقات جيدة تجمع لبنان بالدول الثلاث، كان آخرها موافقة مجلس الوزراء العراقي بداية فبراير/ شباط الماضي، على صفقة لتوريد 500 ألف طن من الوقود للبنان سنويا.